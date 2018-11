Un accident de la circulation s’est produit, mardi vers midi, sur la N 878 entre Courtil et Cherain, dans la commune de Gouvy. Un seul véhicule est en cause.

Le conducteur, seul à bord, a perdu le contrôle de la voiture et a fait une sortie de route. Le véhicule a percuté un arbre et a terminé sa course sur le toit. L’automobiliste, blessé, a été transporté à l’hôpital. Les pompiers de Vielsalm, Houffalize ainsi que l’hélicoptère de Bra-sur-Lienne sont intervenus.

La police de la zone Famenne Ardenne a dressé le constat.