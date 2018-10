La victime, née en 1975, a été frappée au visage. Elle a trois jours d’incapacité de travail.

Jeudi, des faits de violence conjugale se sont produits au domicile d’un couple, d’origine portugaise, à Athus, dans la commune d’Aubange. Lors d’une dispute, la dame, née en 1975, qui avait déjà déposé plainte à deux reprises pendant l’été, parce qu’elle avait reçu des coups, a tenté de former le 101 mais son compagnon lui a arraché le téléphone. Il l’a ensuite jetée sur le lit et lui a porté des coups au visage. La victime, qui a trois jours d’incapacité de travail, a déposé plainte le lendemain. Son compagnon, né en 1971, a été privé de liberté vendredi soir. Selon le parquet, il minimise les faits. Il a été placé sous mandat d’arrêt et écroué à la prison de Marche-en-Famenne. L’affaire a été mise à l’instruction.