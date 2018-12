Le conseil communal de ce jeudi soir a connu trois moments forts. Patrick Adam en a d’abord pris pour son grade. Mais il a bien riposté.

BOUILLON. Le contexte était particulièrement chaud à Bouillon ce jeudi. La récente nomination de Patrick Adam au sein de l’Intercommunale Idelux ne plait pas à tout le monde. Et lorsqu’André Defat, l’ancien bourgmestre aujourd’hui devenu conseiller communal, a pris la parole pour justifier l’abstention de la minorité quant au budget àl’ordinaire 2019, l’ancien député provincial en a pris pour son grade une première fois.« C’est un budget famélique qui a été réalisé en toute hâte. Il ne prend pas en compte la réalité du fonctionnement de nos services communaux. Nous regrettons que les attributions du Collège soient complètement éclatées. Comment expliquer que l’échevinat de la forêt est déshabillé? Comment s’y retrouver dans les attributions sociales? Qui fait quoi? », demande-t-il. La liste des autres revendications est longue. Une première attaque qui ne fait pas (encore) réagir Patrick Adam. Les points s’enchaînent, toujours dans le calme et la sérénité. On est loin du règlement de compte mais on sent que l’acte 2 ne va pas tarder lorsque l’ancien échevin des finances prend la parole. « Vous aviez dit au citoyen : Moi? Bourgmestre, sinon rien. Vous leur offrez du bourgmestre « si oui, tout »! Vous deviez aussi retrouver les joies de la pêche en cas de non-élection. Et bien qu’élu, vous activez cette option de pêcheur. Mais pas de poissons. Plutôt d’émoluments! L’amorçage discrètement bien organisé vous permet même de faire de la pêche au gros », balance Guy Denis.

Patrick Adam (Bourgmestre de Bouillon)

« Je vais vous répondre, Monsieur Denis. Car gouverner, c’est aussi prévoir. Vous vous tracassez pour moi et vous souciez de toute cette affaire qui est de haut vol. Ne comptez pas sur moi pour en rajouter. Je ne tomberai pas si bas. Mais nul n’est dupe! La défaite n’est apparemment pas encore digérée de votre côté », dit-il. Le ton est ferme. Patrick Adam a l’attention de l’assemblée. Il poursuit : « Je pourrai vous parler de nouvelle gouvernance et de bien d’autres choses. J'ai terminé premier. Adjoint, ce n'est pas un poste N. Ce n'est pas un poste N-1 non plus. N-2 toujours pas. Un poste de directeur ? Ce n'est pas cela non plus. Mais c'est tellement plus simple de jeter le doute et de juger sans savoir. Le but est politicien.Allez voir le profil de cette fonction. Vous tentez de semer le doute et la zizanie dans notre groupe. Pas de chance, cela ne marche pas. Je vous donne rendez-vous plus tard et la véritésera dite. Merci aux gens qui m'ont soutenu dans cette période qui n'est pas simple et qui n'est pas terminé. Je suis votre bourgmestre et je le serai encore après les Fêtes. Je garantis l'engagement du groupe. Ici, ce n'est pas un bourgmestre, ce sont onze élus qui travaillent au quotidien. Nous avons envie de travailler, laissez-nous le faire car nous le ferons. »