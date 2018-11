Depuis ce vendredi matin, des gilets jaunes sont présents sur l’îlot à proximité du rond-point de La Baraque de Fraiture (Vielsalm) et de l’autoroute E 25. Ils font signe aux automobilistes et camionneurs de passage. Certains s’arrêtent et conversent avec eux. Sur un carton, ils ont écrit quelques mots - pouvoir d’achat, taxes, hôpitaux, retraite… - pour expliquer leur démarche.

« Notre action se veut pacifique », précise Bernadette. « Nous ne bloquons pas la circulation. Nous ne sommes pas là pour déranger les gens mais pour obtenir leur soutien. Nous voulons qu’ils comprennent la situation. » Les gilets jaunes sont inquiets en raison de l’augmentation des taxes sur le carburant et le mazout de chauffage, du coût élevé des soins de santé. Ils demandent une révision à la baisse afin d’augmenter le pouvoir d’achat.

« Nous manifestons également pour que le pacte migratoire ne soit pas signé », ajoute un manifestant. L’action, à La Baraque de Fraiture, devrait se poursuivre jusque dimanche soir. La présence de gilets jaunes est, par ailleurs, annoncée, ce week-end, à Marche-en-Famenne, aux ronds-points du Wex et de la Pirire.