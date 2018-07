Déception dans les rangs des supporters présents en nombre dans le parc communal de Vielsalm.

Le match Belgique-France n’a pas fait vibrer les supporters des Diables Rouges présents en nombre dans le parc communal de Vielsalm. La météo n’était, cette fois, plus au beau fixe et la pluie a quelque peu joué les trouble-fêtes. Au coup de sifflet final, la déception de lisait sur les visages. «Je suis très déçu car les Diables méritaient d’être champions du monde », a souligné Nathan de Petit-Thier. «L’entraîneur n’a pas aligné les bons joueurs. La stratégie mise en place face à la France n’était pas bonne. J’ai particulièrement mal vécu la deuxième mi-temps car ils ont raté toutes les occasions de marquer. C’était à pleurer… » Certains supporters se désolaient d’être battus par la France. «Face à une autre équipe, la défaite aurait eu un goût moins amer », a indiqué Pierre de Vielsalm. «En effet, je trouve vraiment triste d’être battu par les Français car ils sont chauvins et s’amusent à charrier les Belges. » D’autres, comme Charlotte, restaient positifs. « Je suis fière d’eux car ils se sont qualifiés pour les demi-finales. S’ils remportent le match de la petite finale, ce samedi, ils peuvent se hisser à la troisième place. »