Dans la nuit de jeudi à vendredi, une tentative de vol a eu lieu dans une habitation de la rue de Hermanmont à Vielsalm.

Deux individus sont entrés par effraction dans la maison. Ils sont montés à l’étage et ont réveillé les habitants. Au 2e étage, ils ont ouvert une fenêtre et ont sauté, précise le parquet. L’un des voleurs s’en est sorti indemne et a pris la fuite. L’autre, un homme, né en 1982, originaire de la localité, a chuté lourdement et s’est grièvement blessé. La police de la zone Famenne Ardenne et l’ambulance des pompiers de Vielsalm sont arrivés sur place peu avant 3 h. Le blessé a été transporté en ambulance à la clinique de Saint-Vith, puis au CHU à Liège. Il souffre de plusieurs fractures. Ses jours ne seraient toutefois pas en danger.