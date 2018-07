Un individu, né en 1986, déjà connu des services de police, a été privé de liberté jeudi soir

Le parquet du Luxembourg a été avisé de faits de violences conjugales dans la commune d’Habay. « Jeudi vers 21 h 48, un voisin a appelé le 101 », souligne le magistrat de garde Alexandre François, substitut du procureur du Roi. «Il a expliqué qu’il avait entendu des cris venant de la maison voisine et que les faits étaient récurrents. » Lorsque la police arrive au domicile du couple, la dame confirme qu'elle a reçu des coups et que l'enfant qu'elle a eu avec son ex a assisté à la scène. Elle précise, par ailleurs, que les disputes dans le couple sont fréquentes car il n'accepte pas cet enfant. Son compagnon la frappe depuis six mois. En état d'ébriété, l'individu, déjà connu des services de police pour des faits de stupéfiants et de vols, a été privé de liberté. Il sera entendu ce matin et déféré au parquet.