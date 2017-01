Les bourgmestres des communes de départ, Quaregnon, et d'arrivée du Grand Prix Samyn, Dour, se sont rencontrés samedi matin pour évoquer le futur de l'épreuve cycliste.

La volonté commune est de tenter de sauver l'aspect sportif. Des soupçons d'un détournement financier important dans les caisses de l'asbl organisatrice ont été révélés vendredi.

Au lendemain de la révélation de soupçons d'un détournement de plus de 100.000 euros par la trésorière dans les caisses de l'asbl organisatrice du GP Samyn (1.1), les bourgmestres des deux villes d'accueil de l'épreuve cycliste professionnelle, Jean-Pierre Lepine (PS) pour la ville du départ, Quaregnon, et Vincent Loiseau (ff., CdH) pour la ville d'arrivée, Dour, se sont penchés samedi matin sur le futur éventuel de l'épreuve programmée le 1er mars prochain, en traditionnelle ouverture du calendrier professionnel en Wallonie.

La volonté des deux bourgmestres est de tenter de sauver le 'sportif'. "Le dossier est à la fois très émotionnel et très compliqué", a expliqué Jean-Pierre Lepine. "Nous voulons essayer de sauver l'épreuve, même dans une version plus 'light'".

Chaque commune verse un subside annuel de 20.000 euros à l'organisation de la course. "C'est de l'argent public et on ne fait pas ce que l'on veut avec ça. Nous voulons travailler en toute transparence, en toute légalité, via une nouvelle structure, en phase avec nos directeurs généraux, directeurs financiers et collèges respectif. Le projet est à peaufiner".

Une décision d'engagement des deux communes devrait tomber dans le courant de la semaine prochaine. Les deux bourgmestres souhaitent, par ailleurs, être entendus dans le cadre de la plainte déposée par l'asbl organisatrice à l'encontre de sa trésorière.

Les deux bourgmestres de Quaregnon et de Dour sont donc partants pour examiner les pistes pour sauver la course. "Nous ne voulons pas intervenir dans le dossier du détournement soupçonné", a souligné Vincent Loiseau. "Nous avons une pensée pour cette épreuve qui a pris une si belle envergure, pour tous les bénévoles qui lui sont fidèles, le public de plus en plus nombreux. Des pistes ont été évoquées samedi. Elles seront examinées et proposées à nos Collèges respectifs dans les tout prochains jours, pour que nous puissions décider rapidement. Nous souhaitons toutefois donner des subsides pour une épreuve qui va avoir lieu en 2017 et pas pour payer des arriérés de 2016".

L'asbl organisatrice du GP Samyn est encore redevable des prix des coureurs pour l'édition 2016, soit quelque 16.000 euros à solder absolument auprès de la RLVB pour envisager l'édition 2017. Certains frais de déplacement des équipes estimés, à bonne source, entre 12.000 et 15.000 euros, restent également impayés. Le sort du GP Samyn, dont la 49e édition est programmée le 1er mars prochain, n'est pas encore fixé, même si des volontés de sauvetage existent.