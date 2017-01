Jeudi soir, le Conseil de l’Action Sociale prenait connaissance de faits ayant rapport avec un détournement présumé à la Résidence du Bois d’Havré. Le préjudice s’élève, selon une première enquête, à quelque 30 000 euros. Les faits auraient débuté au début de l’année 2015. Hier, le CPAS de Mons, via son avocat, a déposé plainte auprès du procureur du roi.

Il n’en reste pas moins que cet épisode relance le débat autour des contrôles opérés au sein des structures publiques. Le MR, via son chef de file Georges-Louis Bouchez, réclame ainsi l’organisation d’un conseil communal dans les 10 jours "afin de décider de la mise sur pied d’un audit global sur le fonctionnement de l’administration."

Pour le mouvement réformateur, des mesures doivent être prises. "Après l’affaire des papiers octroyés contre rétribution au service étrangers de la ville de Mons, cela illustre le manque de contrôle et d’organisation des services. La présidence du CPAS et le collège de la ville ne pourront plus indiquer qu’ils ne connaissaient pas les risques puisque les similitudes avec l’affaire de septembre dernier sont nombreuses."

Selon toute vraisemblance, l’agent supposé responsable de ce détournement avait accès à une caisse renfermant de l’argent liquide et destiné aux résidents indigents ou accompagnés d’un administrateur provisoire. Auparavant gérée par le directeur de la maison de repos, cette mission a ensuite été confiée à un agent. "S’il donnait 100 euros à un résident, il signait le reçu comme quoi il avait donné cette somme mais notifiait 200 euros dans le livre de comptes et mettait donc 100 euros dans sa poche", explique Georges-Louis Bouchez.

Il aura finalement fallu que l’agent soit en incapacité de travail pour que le directeur de la maison de repos reprenne à sa charge cette mission pour découvrir le pot aux roses. "Nous avions déjà demandé des mécanismes de contrôle accrus ainsi qu’un audit sur le fonctionnement global des services en matière de contrôle et d’audit interne. Nos demandes n’ont pas été suivies, nous en constatons le résultat aujourd’hui."

Pour l’ancien échevin, ce genre de faits peut être découvert plus tôt. "Il ne faut pas uniquement se fier à la bonne foi de l’agent ! Nous demandons des contrôles plus réguliers afin de savoir qui a accès aux informations, aux caisses, qui contrôle quoi,… ? La responsabilité politique du collège est mise en cause, il ne pourra pas dire qu’il ne savait pas et lever les bras au ciel. La vérité, c’est qu’ils s’en foutent car ce n’est pas leur argent." Dans les 10 jours ou au prochain conseil communal, nul doute que le sujet sera abordé par l’opposition montoise.





“En tirer des conclusions”

Du côté de la ville de Mons, on estime que le débat doit avoir lieu au sein du conseil de l’action sociale, d’autant plus que “toutes les mesures qui s’indiquent pour entamer la procédure judiciaire, dénoncer les faits et récupérer le préjudice subi” sont lancées. Pour Marc Barvais, président du CPAS, il faudra tirer les leçons de cette situation. “Il est clair que l’on aimerait découvrir ce genre de faits plus tôt et que lorsqu’il y a détournement, c’est qu’il y a une faille. Il faudra la corriger. Tout est déjà en cours pour que ce genre de faits ne se reproduise plus. Nous avons déposé plainte et lors du prochain conseil de l’action sociale, le directeur de la résidence sera amené à expliquer ce qu’il s’est passé et a présenté les mesures qui seront prises. Nous en tirerons alors des conclusions.” Le CPAS laisse désormais le dossier entre les mains de la justice. L’agent mis en cause doit encore être entendu.