Malgré des réticences, Maxime Daye a pu obtenir la publication des mandats et des rémunérations

L'accouchement aura été compliqué, il aura finalement eu lieu avec une relative discrétion voici quelques semaines. La Ville de Braine a publié sa liste des mandats. On s'en souvient, à l'instar d'autres communes et dans le sillage du scandale Publifin, la question de la transparence avait animé les débats à Braine-le-Comte.

Dans la Cité de Baudouin IV, la publication même des mandats ne divisait pas trop, mais c'est celle des rémunérations qui soulevait des réticences. À tel point qu'en automne, le point avait été reporté au conseil communal pour pouvoir être discuté plus sereinement en commission. "Certains sont ennuyés de prendre position devant la presse et le public", commente Nino Manzini, conseiller d'Ecolo. "Alors on crée un groupe de travail où on va pouvoir noyer le poisson à l'abri des regards."

Mais la liste a bien été publiée. Et avec les rémunérations en prime ! Les concertations confidentielles semblent donc avoir permis d'arrondir les angles. Toutefois, le bourgmestre invite à prendre les chiffres avec pincette. "Tout d'abord, nous avons publié la liste par institution et pas par mandataire", précise Maxime Daye. "C'était l'optique défendue depuis le début, voir où notre ville est représentée. Ensuite, sur les montants bruts qui sont indiqués, il y a toute une série de facteurs à prendre en compte. Le net n'est pas le même pour tout le monde par exemple, il peut notamment varier en fonction de la situation familiale. Ensuite, certains mandataires reversent un montant à leur parti, d'autres peuvent même déduire ce montant des impôts. Il faut voir aussi comment cet argent est utilisé. Nous n'avons pas de frais de représentation par exemple. Quand j'invite un responsable du SPW au restaurant, je le paie de ma poche."

Bref, calculer ce que gagne réellement chaque mandataire impliquait des opérations compliquées. "Et on risquait aussi d'empiéter sur la vie privée", ajoute Maxime Daye. "Écaussinnes est par exemple allée jusqu'à publier les déclarations remises à la Région wallonne. C'était too much pour certains et ça avait provoqué un malaise à Braine. Quand j'achète mon pain, je ne demande pas au boulanger combien il gagne. Même si nous sommes sur des rémunérations publiques, il faut pouvoir préserver la vie privée."

Alors, cette publication des mandats, est-ce vraiment utile ou juste un passage obligé pour redorer l'image du monde politique ? "Avant Publifin, nous avions déjà pris des mesures de bonne gouvernance. Ici, ça nous a permis d'avoir un débat plus profond. Le fait de publier les mandats et les rémunérations pourra en outre permettre d'éviter les excès. Mais il faut rester lucide. Au taux horaire, nous ne sommes pas si bien payés. Et ça reste très bas par rapport au privé."

Sur le site de la Ville de Braine, la liste des mandats est publiée pour l'année 2016. "Nous allons bientôt pouvoir l'actualiser pour 2017. En outre, cette liste reflète la position du conseil communal actuelle. Il n'est pas dit qu'après les élections, nous allions plus loin. La bonne gouvernance occupera en tout cas une partie importante du programme de notre liste Braine avec des propositions fortes."