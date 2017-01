Pendant les mois de galère qu’il a traversés, Abdoul Bah a toujours été irréprochable. Son comportement allait même bien au-delà de ce qu’on pouvait attendre de lui.

Cette présence indéfectible s’explique aussi sans doute par un certain mal du pays. "En Guinée, ils sont contents pour moi que ça se passe enfin mieux. J’ai de temps en temps des contacts avec mon père. Je suis seul, mais ça n’est pas trop dur parce que je suis un homme et qu’il y a le foot. Parfois, je regrette même qu’on n’ait pas entraînement tous les jours et match le dimanche."

Comme on l’a dit, l’ailier du stade Tondreau a beaucoup d’ambitions. Quand il dit qu’il veut jouer au Real Madrid parce que c’est son club de cœur, on a envie de le croire. Les chances sont nulles, mais le regard du garçon en évoquant ce rêve est vraiment très touchant. "Je n’ai pas d’agent et celui qui s’occupe de moi, c’est Benoit Garnier, le directeur général du club. Je lui fais confiance parce que je sais que son but, ce n’est pas de me garder ici pour l’intérêt du club mais bien que j’aille dans un plus grand club pour mon propre intérêt. Christ Bruno et lui sont vraiment des personnes formidables."

Abdoul a l’attirail parfait du bon joueur, même s’il préfère ne pas trop s’étendre sur ses qualités. "Pour pouvoir encore surprendre les adversaires mais c’est vrai que j’aime bien jouer sur un flanc, avec beaucoup d’espace devant moi. Mais ma force, avant tout, c’est l’équipe, parce que sans elle, je ne sais rien faire."

"Le football, c’est toute ma vie"

Depuis le début du mois de décembre, c’est assurément l’un des joueurs les plus en vue du côté du RAQM et pourtant, personne ou presque ne connaissait Abdoul Bah avant ça.

À seulement 22 ans, celui qui est arrivé de Guinée en Belgique il y a quatre ans a déjà connu assez de mésaventures pour y consacrer un roman. Mais pour l’heure, l’histoire se finit bien. "J’ai commencé en provinciale à Hornu, en P3, et c’est là que Quévy m’a découvert et que le club m’a transféré. Malheureusement, pour des raisons administratives, je n’ai pas pu jouer en match officiel. J’ai dû me contenter de 17 matches amicaux sur la saison, et j’y ai marqué 27 buts. Mais forcément, même si je n’ai jamais perdu espoir, ce n’est pas suffisant pour un joueur de football."

Et en juillet, la bonne nouvelle arrivait au stade Tondreau et Abdoul pouvait laisser parler son talent. Mais pas longtemps. "J’ai joué le match amical face à Anderlecht mais au cours du suivant contre l’Olympic, je me suis occasionné une fissure à la clavicule. Ça voulait dire deux mois d’arrêt complet et un mois après de physique avant de retoucher du ballon."

Enfin disponible, Christ Bruno l’a remis dans le parcours avec la P2, et il a marqué pour son premier match. Il aurait dû y retourner la semaine suivante… "Mais j’ai dit au coach que je voulais jouer avec la D3. Que s’il me faisait jouer, j’allais marquer et que j’allais faire un salto."

Et Bah en a mis deux ce soir-là, face à Solre, en montant au jeu à la demi-heure. "Mais j’ai raté deux occasions faciles et je n’en ai pas dormi. Je veux aller beaucoup plus loin et je ne peux pas louper des choses comme ça si je veux y arriver. J’ai joué jusqu’ici quatre matches et marqué quatre buts et je sais que je n’ai pas encore montré assez pour pouvoir être repéré. Mais je vais tout faire jusqu’à la fin de la saison pour avoir l’occasion de jouer plus haut. Avec Quévy-Mons ou un autre club."

Technique, vitesse, réalisme: Abdoul Bah a tout pour percer, y compris sur les terrains gelés comme dimanche. "Chez nous, on joue sur des terrains bien plus durs, et il n’y a pas d’herbe. Je suis préparé à faire tout ce qu’il faut. Peu importent les conditions."