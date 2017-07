Aucune victime n'est heureusement à déplorer

L’inquiétude a plané un bref instant dans plusieurs communes du Borinage, alors que de nombreux riverains étaient les témoins d’un dégagement de fumées noires, épaisses et visibles à des kilomètres, et de bruits d’explosion. En cause, un accident de la circulation qui s’est produit un peu avant 13 heures au niveau de la sortie d’autoroute de Saint-Ghislain, point noir de la circulation dans la région.

Deux véhicules, à savoir une voiture et un camion, étaient impliqués. Alors qu’il s’apprêtait à quitter l’autoroute pour rejoindre le centre de Saint-Ghislain, le conducteur du poids lourd n’a pas respecté le stop et s’est engagé sur la chaussée. Une voiture qui circulait sur cette même voirie n’a pu l’éviter et l’a percuté. Quelques minutes plus tard, la voiture et la remorque du camion s’embrasaient.

Malgré les efforts du chauffeur pour décrocher la remorque de la cabine, le feu s’est très rapidement propagé aux deux véhicules, faisant exploser les vitres. Sur place, la police n’a eu d’autre choix que de fermer cette portion d’autoroute. Les automobilistes ont donc été déviés vers Tertre, sans plus pouvoir se diriger vers le centre-ville. “Ils sont déviés vers la rue de la Rivièrette, où ils peuvent faire un tour de rond-point et revenir dans l’autre sens”, précise l’inspecteur Bertrand Caroy, de la zone de police boraine.

Dans l’autre sens de circulation, un dispositif est également installé afin de contenir la pollution. En effet, quelque 500 litres de mazout se sont déversés sur la chaussée et suite à l’incendie des deux véhicules accidentés, le macadam est fortement endommagé. “Nous avons un problème de pollution. Le nettoyage est en cours mais ce ne sera pas simple.”

Fort heureusement, et bien que les conséquences soient importantes, l’accident n’a pas fait de victime. “Les trois occupants du véhicule ont pu sortir à temps, tout comme le chauffeur du poids lourd. Nous avons frôlé le drame.” Notons enfin que la remorque était vide au moment de la collision.