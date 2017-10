Un homme né en 1984 a perdu la vie dans un accident survenu mardi vers 18h30 au carrefour dit "du Saint-Homme" à Thulin, a indiqué la presse locale. L'endroit est réputé, de longue date, accidentogène. Une voiture Renault Clio a terminé sa course dans un arbre après une collision avec une camionnette à ce carrefour qui fait la jonction entre la Rue du Saint-Homme entrant dans Thulin et la N51 entre Boussu et Quiévrain.

L'axe routier a dû être fermé. Le conducteur de la Renault Clio a perdu la vie dans cet accident dont les circonstances restent à préciser.

Le bourgmestre d'Hensies, Eric Thiébaut (PS) s'est rendu sur les lieux de l'accident et s'est déclaré choqué. De longue date, le carrefour du Saint-Homme à Thulin, ainsi que celui dit "du Sardon" (N552) sur la même commune d'Hensies, sont réputés accidentogènes. En avril dernier, Eric Thiébaut indiquait que le carrefour du Saint-Homme avait connu 19 accidents entre 2008 et 2016. Celui du Sardon avait fait 45 accidents, et 9 décès, sur la même période. Des aménagements routiers pour la sécurité, demandés à maintes reprises, restent toujours attendus.