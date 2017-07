La police marocaine détient les passeports suite aux accusations de coups portées par un animateur de leur hôtel

Les vacances de la famille Timmermans à Agadir (Maroc) ont viré au cauchemar ! Suite à une bagarre générale, un père et ses deux fils âgés de 20 et 16 ans, ne peuvent monter dans un avion pour revenir en Belgique et, plus précisément, à Binche. Leurs passeports ont été confisqués par la police marocaine.

Les Binchois sont accusés d'avoir portés des coups à un animateur de l'hôtel dans lequel ils résidaient. Des accusations que la famille réfute avec force. "Au contraire, nous avons prévenu la réception de l'hôtel de la bagarre qui avait éclaté", dénonce Maud, la compagne de Nicolas, le fils ainé de la famille.

"Lundi, nous passions notre dernière soirée à l'hôtel lorsqu'un des animateurs s'en est pris à une animatrice de l'hôtel. L'animateur s'est mis à boire, plus que ce qu'il n'aurait dû. La situation a ensuite dégénéré. Nous sommes partis à la réception pour prévenir qu'il fallait que quelqu'un intervienne. Nous avons donné nos numéros de chambre. Le lendemain, la police est arrivée et a emmené Daniel, Nicolas et Corentin. Ils étaient accusés d'avoir portés des coups à l'animateur. Daniel est accusé de l'avoir bousculé, Nicolas d'avoir lancé une chaise et Corentin d'avoir lancé une table marocaine qui fait deux fois son poids. C'est surréaliste !"

La maman Marjorie, Maud et la cadette de la famille ont pu rentrer mardi, comme prévu. Mais sans Daniel, Nicolas et Corentin qui sont toujours là-bas et dans l'incapacité de prendre un vol retour. "Ils ont été auditionnés suite à la plainte. Il y a même eu une confrontation avec l'animateur mais rien y fait. Ils n'ont que des copies des passeports. Ils ont même eu des difficultés pour prendre une chambre d'hôtel. Apparemment, ils veulent régler la situation à l'amiable mais en fait ce qu'ils veulent, c'est de l'argent." Les animateurs de l'hôtel n'auraient pas été payés depuis deux mois.

En Belgique et au Maroc, la famille Timmermans a déployé tous les moyens possibles et imaginables pour que Daniel, Nicolas et Corentin puissent réintégrer la Belgique. Des contacts ont été pris avec le ministère des affaires étrangères, le consulat, l'ambassade, même l'agence de voyage. "Tout le monde se renvoie la balle. Pour nous, il parait clair qu'il s'agit d'une question d'argent. C'est une situation horrible !"

A l'heure d'écrire ces lignes, les trois Binchois déjà été présentés à deux reprises à un procureur qui leur auraient à chaque fois proposé "un arrangement".