Nicolas Bedos est venu présenter à Mons son premier film en tant que réalisateur, Monsieur et Madame Adelman. Il y donne également la réplique à Doria Tillier.

Comment avez-vous vécu cette première expérience derrière la caméra ?

"Comme l’aboutissement de 20 ans d’envies. Je m’y étais beaucoup préparé dans ma tête. Je rêve de faire du cinéma depuis que je suis tout petit. J’y suis finalement arrivé en prenant des chemins de traverse. La télévision m’a ainsi apporté la notoriété suffisante pour financer mon film. Avec le recul, j’ai l’impression que tout ça a été fait pour pouvoir en arriver là. Écrire des romans et tourner des films sont mes deux passions absolues."

C’était comment de diriger Doria Tillier ?

"C’était tendu, sportif et parfois douloureux entre nous. J’avais une telle envie de la tirer vers le mieux qu’il m’arrivait parfois d’être dur malgré moi. Et puis, nous nous connaissons par cœur. Donc les susceptibilités sont exacerbées. Je pense aussi qu’on est plus dur avec les gens qu’on connaît bien. Je ne l’ai pas toujours ménagée. Et comme c’est quelqu’un qui a un caractère très fort, ça a pu faire des étincelles."

Vous avez déjà traité de nombreux sujets au théâtre ou à la télévision. Pourquoi une histoire d’amour pour ce premier film ?

"Ce n’est pas qu’une histoire d’amour. Ce que l’on voulait montrer, c’est comment deux personnes peuvent traverser l’existence ensemble. Il y a autant d’amitié que de férocité, de haine ou même de concurrence. Ce n’est pas une comédie romantique, ça n’édulcore pas le couple."

Pourquoi le couple vous intéresse-t-il autant ?

"Parce que c’est ce que je fais tout le temps. Quand je suis seul, je cherche une personne à aimer. Et quand je suis avec quelqu’un, je me passionne pour elle. C’est mon terrain d’observation, mon terrain de jeu favori. Il n’y a pas grand-chose qui m’intéresse plus que les femmes sur cette planète. Donc je parle de ça. Les femmes m’ont tellement aidé. Doria aussi. Sans elle, le film n’existerait sans doute pas."

C’est votre premier film. Il y en aura d’autres ?

"Je l’espère. J’écris en ce moment. Je ne vais pas faire des films sentimentaux toute ma vie, mais le couple ne sera jamais très loin."

Vous pourriez diriger votre père au cinéma ?

"Oui. Il m’en a fait la demande plusieurs fois récemment. Quand il a vu le film, il était bouleversé. Il m’a demandé pourquoi je ne lui écris pas le rôle qu’il a toujours rêvé d’avoir. Car il regrette de ne pas avoir fait plus de cinéma. Il a fallu que je vole un peu de mes propres ailes, mais c’est quelque chose que je pourrais faire maintenant."