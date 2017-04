C'est le silence et la consternation qui règnent devant la Collégiale Saint-Ursmer de Binche

À Binche, ils étaient nombreux à se rassembler ce mercredi en matinée pour les funérailles de Laeticia Bauwens, tuée sauvagement ce samedi matin. Sa famille, ses camarades de cours de la Haute-Ecole provinciale de Hainaut-Condorcet, ses amis et ses proches, mais aussi quelques riverains touchés par cette mort tragique.

En attendant le début des obsèques et avant de dire au revoir une dernière fois à Laeticia, tous ses proches ont pris le temps de se recueillir et d'échanger dans le calme. Leur fille, leur amie, ou simplement Laeticia leur a été enlevée de la manière la plus tragique qui soit.





Laeticia Bauwens a été retrouvée morte sur le parking de Mons Expo ce samedi 22 avril. Elle devait y retrouver des amies pour partir à un colloque à Bruxelles. Elle a été agressée et tuée vers sept heures du matin. A l'heure actuelle, le mystère et les nombreuses questions subsistent toujours. L'enquête s'annonce relativement compliquée.