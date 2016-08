Binche: Les habitants touchés doivent limiter leur consommation d’eau

Mons-Centre

L’importante fuite responsable des problèmes de fourniture d’eau dans une vingtaine de rues dans le centre-ville de Binche a finalement été repérée dans la nuit de mercredi à jeudi. Depuis lors, l’eau coule à nouveau normalement dans tous les robinets binchois. Rappelons que durant cette journée caniculaire, quelque 8000 personnes ont été privées d’eaux. Les services de la commune, de la protection civile et de la Société Wallonne des Eaux (SWDE) ont procédé à la distribution de 20.000 berlingots.

La SWDE recommande aux habitants de limiter, jusqu’à dimanche les consommations qui pourraient s’avérer superflues. Malgré les fortes chaleurs, arrosages de pelouses, remplissages de piscine et lavages de voiture sont fortement déconseillés.

Dans les rues concernées et notamment la rue Zéphirin Fontaine (ça ne s’invente pas !), les habitants n’avaient pratiquement plus aucune goutte d’or bleu. Arlette, âgée de 77 ans et résidant dans une petite habitation du quartier nous a ouvert sa porte. "J’ai eu très chaud !", commentait-elle, assez satisfaite de voir à nouveau l’eau s’écouler par le robinet de sa cuisine. "Quand je m’étais levée, il y avait encore un peu d’eau, ce qui m’a permis de prendre une petite douche mais ce n’est jamais agréable. Lorsque j’ai regardé aux autres robinets, je me suis rendue compte qu’il n’y avait plus aucune pression. On ne savait pas faire grand-chose. À part attendre que cela se passe. Très vite, ils sont venus avec des camions pour distribuer de l’eau".

Des canicules , cette binchoise en a déjà vu défiler quelques-unes. "C’est de plus en plus difficile avec l’âge. Une coupure générale comme ça, je n’avais jamais vu cela. Ça doit être une première ! Quand j’avais trop chaud, j’allais m’asseoir à la cave et j’attendais que ça passe".

Fort heureusement, la fuite était finalement localisée et ce jeudi, il ne s’agissait plus que d’un mauvais souvenir. " L’entreprise était en alerte pour réaliser les réparations. Mercredi vers 22 heures, la réparation était terminée. Le processus de relance de la distribution a donc pu être enclenché. La situation est revenue à la normale sur le réseau de Binche", confie la ville de Binche.

Il est possible que quelques petits problèmes ponctuels et très localisés persistent, notamment des manques de pression. En cas de problème persistant, les citoyens touchés peuvent contacter les services de la SWDE pour le signaler au 087/87.87.87. Chez Arlette, l’eau jaillissait des robinets !