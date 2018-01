Jamais le réveillon de la Saint-Sylvestre n'était tombé en même temps que la première répétition des batteries du Carnaval de Binche. Pour l'occasion, les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands.

Après être sortis toute la soirée dans les rues de Binche, les sept sociétés de gilles honorées par cette première sortie pré-carnavalesque sont entrées en musique sur la Grand Place dès 23 heures.

Jusque 23h57 précisément, l'énorme foule avait décidé de braver la pluie battante et les rafales de vent pour se rassembler autour des batteries et former un gigantesque rondeau qui englobait toute la Grand Place. Un moment grandiose et historique dans l'histoire du Carnaval de Binche.

Le décompte vers 2018 s'est quant à lui effectué sans les tambours pour laisser place à un superbe feu d'artifice d'une dizaine de minutes lancé depuis le parc communal.