La production du film "Un ange", réalisé par Koen Mortier, est à la recherche de figurants dans la localité de Boussu pour participer au long-métrage dédié au célèbre cycliste Frank Vandenbroucke, décédé en 2009 au Sénégal.

Le rôle principal sera joué par l'acteur français Vincent Rottiers. Le 27 octobre, une scène du film "Un Ange" sera tournée dans la commune de Boussu, située dans la région de Mons-Borinage. La production du film, avec l'aide de la commune, a lancé un appel aux figurants afin de dénicher un maximum de personnes, issues de la région et singulièrement de Boussu.

Le film retracera les dernières 24 heures du célèbre cycliste Frank Vandenbroucke, ancien vainqueur de la course Liège-Bastogne-Liège, décédé en 2009 au Sénégal. Le profil des personnes recherchées est assez varié: 300 figurants hommes et femmes, tous types et âges, résidant dans la région et/ou aux alentours. Un défraiement de 15 euros est prévu pour le transport.

Le tournage d'une scène du film est prévu le vendredi 27 octobre de 9h00 à 12h00. Les intéressés peuvent soumettre leur candidature en envoyant les coordonnées complètes, nom et prénom ainsi que des photos via le site internet figurants.com.