Boussu : Trois jeunes incendient le véhicule d'un couple de personnes âgées

Mons-Centre

Le couple utilisait essentiellement le véhicule pour se rendre à l'hôpital

Les hommes du feu expliquent devoir intervenir régulièrement dans ce coin, mais manquent de précisions pour pouvoir affirmer qu'il s'agisse ou non, d'incendie volontaire. "Nous avons déjà été amenés à intervenir dans ce quartier, mais pas plus qu'ailleurs", déclare Olivier Mertens, le capitaine des pompiers de Saint-Ghislain. "On ne peut pas dire qu'il y a plus d'incendies là-bas qu'ailleurs".

Quant aux propriétaires du véhicule, ils dormaient au moment des faits. C'est seulement à l'arrivée des services de secours, appelés par leurs voisins, qu'ils se sont aperçus de l'ampleur des dégâts. En attendant, les victimes, âgées d'une soixantaine d'années se retrouvent bien embarrassées. "Ils ne peuvent même pas envisager d'utiliser les transports en commun puisque mon grand-père se déplace en chaise-roulante. Pour le moment, on ne sait toujours pas comment on va s'organiser et c'est très problématique parce qu'ils doivent se rendre tous les jours à l'hôpital pour recevoir des soins", explique Alisson.