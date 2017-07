Un Boussutois n'a pas accepté les limites des déchets soumis à quotas au sein du recyparc.

Un agent du recyparc de Boussu a été victime d'une agression physique. Alors qu’un citoyen se présentait au recyparc avec des déchets soumis à quotas, le préposé a formulé courtoisement les conseils et recommandations relatifs à l’enregistrement et au tri des déchets présentés. N’acceptant pas les limites fixées, le citoyen a frappé l'agent au visage. Depuis l'agression survenue mercredi dernier, le préposé est en incapacité de travail.



"Hygea ne tolère aucun acte de ce type et condamne fermement de tels agissements. L'Intercommunale veillera à ce qu'une procédure judiciaire soit engagée à l'encontre du protagoniste", a communiqué l'intercommunale Hygea ce lundi matin. Hygea tient à rappeler que si les recyparcs sont accessibles à tous, il existe des règles, de sécurité et de tri, que les préposés sont chargés de faire respecter.

"Les recyparcs restent des lieux accessibles au public dans lesquels il n’est évidemment pas autorisé de faire tout et n’importe quoi. Les préposés sont présents pour accompagner les citoyens, les guider et veiller à la bonne application de ces règles, indispensables pour assurer une gestion optimale des sites."

La direction, l'ensemble des collaborateurs et les organisations syndicales s'indignent de tels comportements et tiennent à informer les citoyens que l'ensemble des agressions, quelle que soit leur gravité, est consigné et suivi de "sanctions" variables selon la nature des faits (interdiction de fréquenter les recyparcs) voire de poursuites judiciaires, tel qu’annoncé dans l’article 8 du règlement des recyparcs.