283 personnes étaient positives au test alcoolémie.

Débutée le 25 novembre dernier, la campagne BOB 2016-2017 s’est terminée lundi à 6 heures du matin. Les contrôles alcoolémie ont été particulièrement renforcés sur l’ensemble de cette période. Du côté de la zone de police boraine, le nombre de contrôles mené est bien plus important au regard de l’année 2015.

Ce sont pas moins de 7782 véhicules et 8152 personnes qui ont été contrôlés, contre 4357 véhicules et 4642 personnes l’année précédente. Si 7643 personnes ont été testées « safe », 104 étaient en alerte et 179 étaient positives (contre 71 et 170 en 2015).

Mais les agents ne sont pas limités aux contrôles alcoolémie ; la consommation de stupéfiants, en augmentation ces dernières années, était également en ligne de mire. Au total, 108 personnes étaient sous influence, soit quatre de plus que lors de la précédente campagne. 108 prélèvements sanguins ont été opérées et 5 ont été refusés.

Les sanctions n’ont pas tardé puisque 105 personnes se sont vu retirer leur permis de conduire pour une période de trois heures et 124 pour six heures. L’an dernier, ces résultats étaient respectivement de 71 et 107 retraits. 56 personnes ont une déchéance du droit de conduire durant 15 jours (contre 74 l’an dernier). Tous les conducteurs contrôlés positifs aux produits stupéfiants, soit 108 personnes, ont également un retrait de permis pour une durée de 15 jours.

Notons enfin que 45 conducteurs étaient en défaut d’assurances et 40 en défaut de permis de conduire, ce qui a entrainé l’immobilisation du véhicule.

Si certaines données restent stables ou en légère diminution, il n'en reste pas moins que de nombreux automobilistes reprennent encore le volant après avoir ingurgité de l'alcool ou consommé des produits stupéfiants, avec les risques que cela entraîne pour soi-même et pour les autres usagers. La zone de police boraine entend donc poursuivre le travail en menant toujours plus de contrôles pour conscientiser les conducteurs.