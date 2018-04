La Fédération MR de Mons-Borinage se “distancie de cette expression particulièrement odieuse et présente ses excuses à Anne-Sophie Charle"



Après les nombreuses réactions tous azimuts quant au clash total survenu mardi soir lors de la séance du conseil communal de Mons et de la prestation de serment de la nouvelle directrice générale adjoint, une nouvelle voix s’est fait attendre mercredi soir. Il s’agit de celle de Jacqueline Galant (MR), députée-bourgmestre et présidente de la Fédération MR de Mons-Borinage.

Écrire que les deux libéraux ne s’entendent guère est un euphémisme. Mais jusqu’à présent, Galant s’exprimait peu, publiquement en tout cas, sur les joutes répétées entre Di Rupo et Bouchez. Un pas semble avoir été franchi depuis. “Nous avons assisté à un spectacle désolant”, indique-t-elle par communiqué, au nom du bureau de la Fédération MR de Mons-Borinage, mercredi après-midi.

“Cette attitude est indigne des valeurs que le MR porte. La fédération MR de l’arrondissement de Mons-Borinage souhaite se distancier de cette expression particulièrement odieuse et présente ses excuses à Anne-Sophie Charle. Ces attaques de personnes déshumanisent la politique. Nous ne pouvons supporter que l’on attaque de la sorte une personne, et cela même si on est d’opinion politique différente. Anne-Sophie Charle a été humiliée publiquement qui plus est devant son jeune garçon qui l’accompagnait.”

Et de poursuivre :“des opinions politiques différentes ne peuvent ouvrir le droit à une expression irrespectueuse. Si le code de la démocratie n’est pas respecté, un recours peut être introduit auprès de la ministre de tutelle. Mais un tel procès en séance publique d’un conseil communal est tout simplement inadmissible.”

Le chef de file MR, Georges-Louis Bouchez a brièvement réagi à la position de sa Fédération. “J’aurai aimé une telle réaction de Jacqueline Galant face aux insultes répétées du bourgmestre ou d’autres mandataires socialistes à mon égard… mais il semblerait qu’entre la solidarité au sein de son parti et le PS, elle ait fait un choix.”