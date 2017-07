Il s’est réfugié chez un garagiste de la région, après avoir semé un véhicule vito blanc

Une tentative d’enlèvement s’est déroulée dans le Borinage ce vendredi, plus précisément à Colfontaine. La zone de police boraine est à la recherche de ou des auteurs qui sèment le trouble auprès des jeunes gens de la région. La dernière victime à avoir dénoncé les faits auprès de la zone de police boraine est un jeune garçon âgé de 11 ans.

Alors qu’il se promenait, en début d’après-midi, à vélo dans les rues de Pâturages et Joffre à Colfontaine, il a été interpellé par deux hommes circulant dans une camionnette blanche. Selon le jeune garçon, il s’agirait d’un véhicule vito blanc. Les deux hommes à bord du véhicule ont ouvert le carreau et lui ont demandé de venir, sinon “ils le prendraient”.

Pris de panique , le garçon a pris la fuite à pied. Il a abandonné son vélo et s’est réfugié dans un garage situé un peu plus loin. La garagiste l’a recueilli et a alerté les services de police. Une enquête est en cours. Le ou les auteurs sont recherchés.