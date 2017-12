Laura Laune, 31 ans, a eu raison de croire en son talent et en sa capacité à faire rire grâce à un humour pour le moins noir et acerbe. Originaire de Frameries et jusqu’ici inconnue du grand public, la jeune femme vient de remporter, à sa grande surprise, l’émission La France a un incroyable talent. Tout n’était pourtant pas gagné.

Après des débuts particulièrement difficiles en Belgique, c’est dans la capitale française que l’humoriste est parvenue à se faire une place. "Mes parents souhaitaient que je mise sur des études avant de me lancer dans une carrière artistique. En parallèle de mes études d’architecture, j’ai donc enchaîné les castings, explique Laura Laune. Une fois le diplôme en poche, j’ai intensifié mes recherches et je me suis retrouvée à Paris, à jouer tous les soirs durant deux ans dans la pièce Couscous aux lardons."

Une première expérience que la Framerisoise a su utiliser à bon escient. "Il s’agissait d’une comédie et les gens riaient de bon cœur. Mais il ne s’agissait pas de mon texte. J’ai eu envie de savoir si j’étais capable d’en faire autant, alors j’ai écrit quelques sketchs et je me suis lancée. La France offre plus de possibilités aux débutants alors qu’il faut déjà être un minimum connu pour être programmé en Belgique. Mais j’ai eu la chance de rencontrer Jérémy Ferrari, mon producteur, qui m’a énormément encouragée et soutenue."

Persévérante, Laura Laune n’a pas baissé les bras. Et pourtant, les coups durs auraient pu avoir raison d’elle. "Pour passer à la télé en Belgique, dans l’émission Belgium’s Got Talent, j’ai dû lisser mon humour. Mais ce n’est pas dans ce créneau que je suis bonne, alors je me suis plantée. Lorsque j’ai eu l’opportunité de participer à La France a un incroyable talent , j’ai eu peur de revivre la même chose, d’être contrainte de me censurer. Mais ils m’ont promis de ne rien en faire. Et ils ont tenu parole."

Coup gagnant puisque des milliers de téléspectateurs ont plébiscité la jeune femme. "Depuis ma victoire, les demandes de programmation s’enchaînent ! Alors que j’ai parfois été virée d’une émission avant même d’avoir pu prendre la parole, voilà que le téléphone ne cesse de sonner, que les salles de spectacles sont pleines alors qu’il y a quelques jours encore, elles n’étaient qu’à moitié remplies." Avec son humour sans limite et son air de jeune première, Laura Laune a ce petit quelque chose qui fait la différence.

Et dans cinq ans?

Forte de sa victoire et de sa notoriété grandissante, Laura Laune entend poursuivre sur sa lancée. "Mon objectif actuel, c’est d’amener mon spectacle (Le diable est une gentille petite fille, NdlR) le plus loin possible, dans des salles toujours plus grandes. Pourquoi pas à l’Olympia, par exemple ? Ce serait un rêve ! J’aimerais aussi pouvoir continuer à pratiquer mon humour dans les médias, à travers la radio ou la télévision. Via à une place de chroniqueuse par exemple. J’aimerais aussi beaucoup me tourner vers le cinéma ! Écrire un scénario, jouer dans un film, pas forcément une comédie… Je suis touche à tout, je ne m’interdis rien. Pas même de chanter alors que je chante mal !"