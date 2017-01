Le verdict de culpabilité est tombé dans la nuit après plus de 6h de délibération

Après plus de six heures de délibération, le jury de la cour d'assises du Hainaut a prononcé, durant la nuit de mardi à mercredi, la culpabilité de Mohamed Ouachani (28 ans) et de Mohamed Amerzoug (36 ans) qui étaient accusés d'avoir commis un vol avec violence, avec notamment la circonstance aggravante de meurtre, le 17 décembre 2011 au soir dans le domicile de Marc Meunier à Hyon (Mons). Le jury a jugé les faits établis par les éléments objectifs du dossier (analyse ADN, analyse de la téléphonie, chronologie des faits, etc.). Mohamed Ouachani et Mohamed Amerzoug sont donc coupables du vol avec violence commis chez Marc Meunier, dans la nuit du 17 au 18 décembre 2011 à Hyon, avec la circonstance que M. Meunier a été tué par strangulation. Le jury a rendu son verdict "sans le moindre doute".

Si les choses semblaient plus ou moins claires pour le cas de Mohamed Ouachani (il avait avoué avoir effectué les premiers retraits bancaires avec les cartes volées chez la victime, son profil ADN a été retrouvé sur une batte de base-ball placée sous le lit sur lequel gisait la victime et dans l'auto de la victime), le cas de Mohamed Amerzoug était plus compliqué.

Pour le jury, la pluralité des auteurs est établie au vu de la chronologie des faits et il ne fait aucun doute que Mohamed Amerzoug a participé au vol compte tenu de la présence de son ADN dans l'auto volée chez la victime et des échanges téléphoniques qu'il a eus avec Ouachani le jour des faits et les suivants. Etrangement, les deux hommes n'ont plus eu de contact dans une tranche horaire qui correspond à la perpétration des faits. Pour le jury, il ne fait aucun doute que les deux copains de la cité Colbert de Maubeuge se sont concertés et se sont partagés les rôles.

Enfin, le jury considère que l'intention homicide est établie par la manœuvre de strangulation qui a duré plusieurs minutes. Mohamed Ouachani dit avoir compris les motivations de ses juges, au contraire de Mohamed Amerzoug qui a lancé "ce n'est pas la justice, ça". Le débat sur la peine a débuté à 10h ce mercredi. Les deux hommes risquent la réclusion criminelle à perpétuité.