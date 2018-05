Le 19 octobre 2018. Voilà une date à cocher absolument dans votre agenda si vous êtes fan de musique et de festivals électro. La star planétaire David Guetta sera derrière les platines du Lotto Mons Expo à l'occasion de la treizième édition du festival The Legendz.

Il s'agit d'un événement organisé en Belgique depuis une dizaine d'années et qui avait déjà accueilli le DJ français à plusieurs reprises, notamment à Hasselt et à Bruxelles. Cette année, les organisateurs ont souhaité mettre le cap sur la Wallonie. "Je pense qu'il y a un potentiel énorme à Mons, à l'instar de Liège, où le festival est déjà venu", assure Richard Vanderhaeghen qui, avec ses deux frères, a été contacté par The Legendz pour apporter "une grosse communication, un soutien logistique et des conseils de terrain".

Après le Summer Music Festival de Boussu, les frères Vanderhaeghen s'attaquent donc à un autre événement d'ampleur. "L'organisateur nous a contacté car il sait que nous avons une place de choix dans le paysage événementiel, et notamment dans le Hainaut", sourit Richard. "Nous allons donc collaborer à la venue de David Guetta à Mons, ce qui est un honneur pour nous. Surtout après avoir fait venir Maître Gims deux mois avant au SMF. C'est une année exceptionnelle pour nous."

Outre David Guetta, qui était déjà venu mixer à Mons en 2007, les organisateurs du festival d'un soir promettent d'amener d'autres grands noms. La salle du Lotto Mons Expo sera d'ailleurs divisée en deux parties : la scène principale d'un côté, une plus petite pour des musiques plus urbaines de l'autre. Le tout dans une ambiance qui s'annonce déjà démesurée. Notons qu'Antoine V, le DJ résident du SMF, aura l'honneur de se produire sur scène avant David Guetta.

Le Lotto Mons Expo pourra accueillir 10.000 personnes. Début de la vente des tickets ce vendredi, sur le coup de 10 heures, via ticketmaster.be et thelegendz.be (tickets à 45 euros, VIP à 90 euros). Il ne faudra pas traîner !