Nul doute que l'ambiance sera au rendez-vous !

La braderie est à Boussu ce que le Doudou est à Mons : un événement incontournable. Cette année, elle aura lieu les 8, 9 et 10 juin prochains et une fois n'est pas coutume, c'est sur la place municipale, transformée pour l'occasion en scène géante, que les festivités prendront place. Une nouvelle fois, des artistes connus et reconnus seront de la partie.

Les festivités débuteront le 9 juin avec le come-back des Maisons de Jeunes du Caj-Mir et d’Extranullus qui présenteront les artistes de leur scène “Divers Cités”. DJ Daddy K, qui a fait de Boussu sa scène de prédilection, clôturera cette première soirée. La réputation du Belge n'est plus à faire puisqu'il mixe un peu partout dans le monde. Ce n'est pas la première fois qu'il fera profité Boussu de ses talents made in Belgium mais nul doute qu'une fois encore, il saura faire monter la température.

Si l'organisation mise sur des valeurs sûres, elle ne reste pas sur ses acquis. Samedi, pour la première fois, une balade moto sera organisée en collaboration avec le chapter Harley-Davidson. Après quelque 150 km de route, les participants reviendront sur la place de Boussu pour assister aux concerts de High Street, Malo, Johnny Cadillac, Mister Cover et Mademoiselle Luna.

Enfin, David Hallyday aura pour mission d’assurer la tête d’affiche de cette édition 2018. “Le temps d’un concert” (c'est le nom de son spectacle), l’artiste enflammera la place de Boussu le dimanche 10 juin dès 20h30.