Petite virée parmi les stands qui remplissent les estomacs vides à Dour

Parce qu'on ne peut pas vivre uniquement de rock et de bière fraiche, il faut aussi penser à s'alimenter au Dour Festival. Le site de la Machine à Feu regorge de stands aussi divers que variés. Bien évidemment, le festivalier trouvera ce que l'on nomme les "bonnes crasses": frites, pittas et autres plats riches en matières grasses.

Pour ceux qui veulent amadouer leur palais par des saveurs plus originales, le site offre quelques échoppes qui sortent des sentiers battus pour partir vers l'Asie.

Enfin, il est toujours possible de surveiller sa ligne et de manger sain à Dour. D'ailleurs, cette année, entre le stand de smoothies et celui des crêpes, un salad bar a fait son apparition. La foule ne s'y massait pas lorsque nous y sommes passés. "C'est la première fois que nous sommes là, il faut attendre que les gens découvrent", confie la vendeuse de salades. "Pour le moment, nous avons surtout des filles."