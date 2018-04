Deux habitations ont été perquisitionnées ce mercredi.

Voilà une belle prise de la police boraine. Le service d'enquête et de recherche a exécuté un mandat d'arrêt de perquisition dans deux maisons de Boussu ce mercredi 18 avril. Il s'agissait d'une bonne pioche puisque le butin découvert est assez impressionnant.

Sur place, les enquêteurs ont d'abord découvert 80 plants de cannabis mais aussi de la drogue déjà préparée : 56 pacsons de 1,5 grammes chacun, 20 sachets de marijuana de 30 grammes chacun et deux grands bocaux remplis, l'un de 130 grammes, l'autre de 730 grammes. Une balance de précision se trouvait bien évidemment avec toute cette drogue.

En plus de ces importantes quantités de cannabis, les policiers ont trouvé plusieurs armes prohibées dont des revolvers avec des munitions, des sprays lacrymogènes ou un poing américain. Plusieurs centaines d'euros en argent liquide ont aussi été découverts.

Les suspects, un homme et une femme, ont été directement identifiés.Ils ont tous les deux été privés de liberté, auditionnés et présentés au Juge d’Instruction avant d’être placés en détention. Tout le matériel et la drogue ont aussi été saisis.