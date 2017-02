Un individu a blessé deux autres personnes avec un couteau dans un bagarre qui s'est produite dimanche matin à Houdeng. L'auteur des faits a été interpellé, a indiqué le parquet de Mons.

Une bagarre s'est produite dimanche vers 4 heures du matin en pleine rue à Houdeng, près de La Louvière. Un des protagonistes a sorti un couteau et il a sérieusement blessé deux autres bagarreurs.

L'agresseur a été interpellé et il a été entendu dimanche dans la matinée par un juge d'instruction à Mons. On lui reproche des coups et blessures volontaires entraînant des incapacités.