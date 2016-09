Deux restaurateurs montois passés à tabac au PASS mardi soir

Mons-Centre

Pierre et son fils Guillaume souffrent tous deux de multiples blessures

Il était près de 22h30, ce mardi soir, quand une violente agression s’est produite lors d’une des soirées culinaires “Dinner in the sky”, au PASS à Frameries. Les victimes, Pierre Dusquenoy et son fils Guillaume, sont tout deux restaurateurs à la “” à Mons. Ce soir-là, ils étaient à la soirée non pas en tant que cuisiniers mais bien en tant qu’invités.

Selon Pierre, tout s’est passé très vite et peu de gens se sont rendu compte de ce qu’il se passait. “Mon fils et moi passions du bon temps avec des collègues quand un homme, un ancien collaborateur, nous a interpellés, mon fils et moi. Il voulait nous faire la bise et boire un verre avec nous. N’étant plus en bons termes avec lui, j’ai refusé son offre et lui ai donné les raisons de mon refus… Ce qui, visiblement, ne lui a pas plu. Il m’a demandé de lui laisser 10 minutes avant de revenir accompagné de 7 hommes. Ils nous ont embarqués dehors et nous ont jetés dans les graviers avant de nous tabasser dans les règles de l’art”, explique l’une des deux victimes. “Mon ex-collaborateur m’a fait un grand sourire en m’envoyant un baiser avec la main au moment où nous avons été emmenés de force”.

Aujourd’hui, les deux hommes souffrent tous deux de multiples blessures : contusions, nez cassé, mâchoire déplacée ou perforation thoracique, pour ne citer qu’elles. Outre ces douleurs physiques, les souffrances psychologiques sont bien présentes et témoignent de la cruauté des auteurs de cet acte.

À l’heure actuelle, Pierre espère recevoir des témoignages de personnes présentes lors de la soirée. “C’est quand même dommage qu’à chaque fois que quelqu’un se fait agresser, personne ne voit jamais rien. Il y a forcément des gens qui ont vu des choses. Je ne dis pas qu’on doit jouer à Zorro, mais on peut tous faire quelque chose : prendre une photo, filmer ou bien appeler les services de police discrètement”.

En attendant, le restaurateur n’a d’autres choix que de continuer à exercer sa passion. “ Je le fais pour moi, mais surtout pour mes clients qui attendent énormément de nous. Je ne peux pas tout annuler et les laisser tomber comme ça. Je ne veux pas baisser les bras”, explique Pierre Duquesnoy. Une enquête est ouverte pour tenter de trouver les auteurs de cette agression.