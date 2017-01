L'homme, très agité, habite Bois-du-Luc

La famille de Christophe Achour, 36 ans, lance un cri d'alerte. Monsieur Achour ne s'est plus manifesté depuis le mercredi 4 janvier dernier. L'homme réside à Bois-du-Luc, dans la commune de La Louvière. Christophe Achour mesure entre 1m65 et 1m70 et est de corpulence mince. Il a des cheveux bruns et des yeux bruns. Il porte régulièrement une casquette noire.





C'est la soeur du disparu qui a rapporté sa disparition, priant toute personne disposant d'informations de prendre contact avec elle. "Nous sommes réellement inquiets, surtout que Christophe est un homme très agité. Nous demandons aux gens qui ont des informations de bien vouloir nous contacter", confie Doriane. Et ce silence radio est davantage inquiétant que, la télévision et les lumières étaient toujours allumés lors de la visite de la police locale au domicile du disparu.

Si vous avez aperçu Christophe Achour ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec sa soeur via le numéro de contact 0487/386151