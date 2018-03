L'inquiétude est grande dans la région de Mons. Deux jeunes filles de 13 ans sont portées disparues depuis ce jeudi 29 mars. Elles ont été vues pour la dernière fois au sein de l'hôpital Ambroise Paré de Mons. C'est là qu'elles se sont rencontrées et ont fait connaissance durant la semaine jusqu'à ce qu'elles quittent le CHU ensemble ce jeudi.

Athénaïs Debonnet est de corpulence normale et mesure 1,60m. Ses cheveux sont bruns en queue de cheval et rasé sur les côtés. Elle portait un pantalon de training bleu foncé et une veste kaki au moment de sa disparition.

Althéa Scandella mesure également 1,60m et est de corpulence mince. Ses cheveux sont marron en queue de cheval. Elle porte des lunettes. Au moment de sa disparition, elle portait un pull à capuchon noir ainsi qu'un pantalon kaki.

Cette double disparition à Mons intervient alors que deux autres enfants ont également disparu dans la région de Mouscron depuis ce mercredi 28 mars.

SI VOUS AVEZ UN TÉMOIGNAGE : CONTACTEZ 116 000 (24/24 - 7/7)