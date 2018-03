Quatre camions se sont percutés sur l'autoroute E42 à hauteur de Manage.

Ce samedi après-midi, vers 15h30, un dramatique accident a eu lieu sur l'autoroute E42, dans le sens Charleroi vers Mons. Le crash implique quatre camions et a malheureusement fait une victime.

Trois premiers poids lourds ont en réalité d'abord fortement ralenti suite aux travaux puis un quatrième convoi est venu percuter de plein fouet la remorque du troisième. Le conducteur de ce quatrième camion est décédé sur le coup suite à la violence du choc. Il travaillait pour la compagne de transport néerlandaise Boekestijn. Quant aux trois autres chauffeurs, ils s'en sortent indemnes.

Ce carambolage mortel a évidemment causé d'énormes embarras de circulation dans le secteur. Les bandes de droite et du milieu sont obstruées et des files se sont formées. Les voitures avancent au pas. Voilà qui n'arrangera évidemment pas la situation déjà chaotique sur cette portion de l'autoroute suite au chantier de réfection de la voirie et la fermeture d'un tronçon de 3,5 km entre La Louvière et Houdeng.