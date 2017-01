Les auteurs sont tout de même parvenus à prendre la fuite

Dans la nuit de samedi à dimanche aux alentours de 3 heures du matin, un cambriolage a été commis dans un car wash situé à Écaussinnes. Plusieurs individus ont forcé la porte du local pour s’emparer de la caisse avant de prendre la fuite. Mais ils ne s’attendaient pas à tomber nez à nez avec le gérant des lieux.

La scène, filmée, est impressionnante. Dans un premier temps, les images de caméras surveillance montrent les individus visiter les lieux avant de monter dans leur véhicule, une Honda Civic rouge, et tenter de prendre la fuite. Au même moment, le gérant du car wash arrive et, dans une colère noire, n’hésite pas à faire barrage avec son propre véhicule.

Les malfrats sont cependant parvenus à s’échapper. « L’alarme extérieure ne s’est pas déclenchée lorsqu’ils ont pénétré dans le local, ils ne se sont donc pas inquiétés. Mais de mon côté, j’ai été prévenu de l’intrusion », explique Christophe Verstaen, propriétaire. « Lorsque je suis arrivé, ils s’apprêtaient à partir. Je n’ai pas hésité une seule seconde, j’ai foncé dans leur voiture pour tenter de les coincer contre les barrières. Mais ils sont parvenus à se dégager. »

Le patron les a ensuite suivis mais en voulant prendre un autre chemin pour les intercepter plus loin, il a perdu leur trace. « Ce n’est peut-être pas plus mal car je sais que ça se serait mal terminé. J’étais en rage, je n’ai pas réfléchi car j’en ai assez d’être victime de ces petites frappes. » C’est en effet déjà la 8e fois que le car wash est cambriolé. « Grâce à la diffusion des images, les auteurs ont pu être identifiés. Les enquêteurs reprennent désormais la main, même si je n’espère pas grand-chose de la justice. Ils s’en sortiront probablement très bien. »

Le gérant avait déjà investi dans des systèmes de sécurité mais il complètera encore les dispositifs existants pour éviter que cela ne se reproduise. « Les dégâts occasionnés sont plus important que la somme qu’ils sont parvenus à emporter. Je ne sais pas à quoi ils s’attendaient, la caisse est vidée tous les jours. Ils ont emporté entre 50 et 60 euros. À quatre, cagoulés, ils se sont déchainés pendant six minutes pour forcer la porte. »

La police de la Haute Senne a repris le dossier et poursuit les investigations.