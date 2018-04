Le bichon avait été attaqué alors qu'il était en promenade avec sa maîtresse.

Jeudi, Milou était attaqué par un molosse alors qu'il était en promenade avec sa maîtresse sur un chemin situé à l'arrière de l'habitation de cette dernière. Quatre molosses sans muselière ni laisse avaient fait obstacle et l'un d'eux s'était jeté sur le petit bichon, le blessant au niveau du cou, du dos et au-dessus de l’œil. Bien que traumatisé, il s'en était miraculeusement sorti.

Sa maîtresse, Francine Deboudt, avait annoncé son intention de porter plainte contre le propriétaire. Finalement, un arrangement à l'amiable est privilégié. « La dame est effectivement venu relater les faits ce lundi matin et nous a transmis les coordonnées du propriétaire du chien concerné », confirme la zone de police boraine. « C'est généralement ce qu'il se passe lorsque le chien et donc les propriétaires peuvent être identifiés. »

Les procédures sont en effet plus simples et surtout plus rapides. « Dans ce cas-ci, l'assurance familiale interviendra pour prendre en charge les frais vétérinaires liés aux soins de Milou. Si l'arrangement à l'amiable ne devait pas avoir lieu pour l'une ou l'autre raison, les propriétaires du chien attaqué ont toujours la possibilité de revenir pour déposer plainte et lancer la procédure judiciaire. Mais il faut rester conscient que la procédure peut s'avérer très longue. »

En 2017, 14 plaintes ont été déposées auprès de la zone de police boraine pour des attaques de chien envers une personne, 20 pour des attaques envers un autre chien. « Il est toujours possible de déposer plainte. Si la personne est blessée, elle doit venir avec un constat de lésion rédigé par son médecin. Si c'est un animal qui est blessé, ce constat est à faire rédiger par le vétérinaire. La difficulté ensuite, c'est de pouvoir identifier les propriétaires de l'animal agressif. Ce n'est pas toujours possible, un PV à charge d'inconnu est alors rédigé. »

Si la plupart des situations se règlent sans grande difficulté, certains cas sont nettement plus graves. Certaines mesures peuvent alors être ordonnées afin de garantir la sécurité des citoyens. L'euthanasie reste une solution ultime, rarement envisagée puisque de nombreuses autres pistes sont à exploiter avant d'en arriver là.