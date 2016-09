Fraude aux subsides: Domenico Leone est blanchi Tichon Caroline Publié le vendredi 09 septembre 2016 à 13h52 - Mis à jour le vendredi 09 septembre 2016 à 14h17

Mons-Centre Mons Domenico Leone, l'ancien président du club de football de Mons, la société anonyme et l'ASBL RAEC Mons ont été acquittés devant la justice montoise



Le tribunal correctionnel de Mons a acquitté, vendredi, l'ancien président du RAEC Mons, Domenico Leone de fraude aux subsides alloués par la Région wallonne retenue à son encontre. En d'autres termes, l'ex homme fort du football montois était accusé d’avoir frauduleusement utilisé des subsides publics à d’autres fins via un montage de sociétés. La justice a prononcé son acquittement, pur et simple.



Selon le tribunal, ni la société anonyme ni l'ASBL RAEC Mons ni Domenico Leone n'ont fraudé les subsides de la Région wallonne octroyés dans le cadre des contrats APE (Aide à la promotion de l'emploi). La justice montoise leur reprochait d'avoir utilisé les services de travailleurs sous contrats APE tant dans l’ASBL que dans la SA. La Région wallonne s'était portée partie civile et réclamait une partie des subsides alloués à savoir quelque 390.000 euros. Aucun subside perçu ne sera donc remboursé.