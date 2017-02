Strass, paillettes et tapis rouge. Nul doute, le Festival du Film international d’Amour est bien lancé.

Le gala d’ouverture s’est tenu hier à Mons. D’abord au théâtre, où l’Orchestre royal de chambre de Wallonie a émerveillé l’assistance en rendant hommage à quelques-unes des plus belles musiques chantées du grand écran. Ensuite au Plaza Art où le premier film de Nicolas Bedos était projeté hors compétition. Monsieur&Madame Adelman retrace l’histoire amoureuse d’un écrivain et sa muse. Avec Doria Tellier, Nicolas Bedos nous offre l’un des plus beaux couples du cinéma français de ces dernières années. Le public montois était conquis.

Cette 33e édition du FIFA démarre donc sur les chapeaux de roues. Durant toute une semaine, le cœur de la Cité du Doudou va battre au rythme du 7e art. Et si Mons prend des allures de croisette cannoise durant quelques jours, le FIFA ne peut être ramené qu’au seul côté glamour. À travers la culture, le festival porte la réflexion plus loin.

"Le festival cultive un esprit de rencontre et d’ouverture vers l’ "autre", au-delà des distances et des différences", commente Elio Di Rupo, bourgmestre de Mons et président d’honneur du FIFA. "Aujourd’hui, rendre le cinéma accessible à tous est l’un des objectifs majeurs du festival. Des plus jeunes aux aînés, du cinéphile au simple curieux, sans oublier les personnes différenciées."

Le FIFA valorise également les pays en voie de développement. "Avec 25 % de sa programmation consacrée spécifiquement au cinéma des pays en voie de développement, le festival constitue aujourd’hui l’un des derniers espaces audiovisuels où il est possible de découvrir en première et parfois unique projection en Belgique des films africains, sud-américains ou en provenance des pays arabes", poursuit Elio Di Rupo. La Belgique n’est pas en reste. "Parmi les nombreuses avant-premières, le cinéma belge sera particulièrement bien représenté cette année avec un beau panel de productions nationales et soutenues par la Fédération Wallonie-Bruxelles. C’est aussi une mission du FIFA : valoriser le cinéma belge."

G.La