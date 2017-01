Le site montois a fermé ses portes en début d'après-midi

2017 commence bien mal pour les travailleurs de la chaîne de magasins de bricolage Brico. Alors qu’un conseil d’entreprise extraordinaire s’est tenu lundi soir, les travailleurs apprenaient, ce mardi matin via les syndicats, qu’un plan de restructuration était sur la table. À Ghlin, les réactions ne se sont pas fait attendre. En début d'après-midi, les clients ont été invités à quitter les lieux, les travailleurs ayant spontanément décidé de débrayer.

« Les licenciements secs ne sont pas préconisés mais la direction prévoit un certain nombre de mesures pour procéder à une restructuration », explique Gino Cusumano, permanent CNE. « Elle estime qu’il y a une centaine de travailleurs en trop sur les différents sites et envisage de ne plus payer les pauses, de demander plus de polyvalence et de flexibilité. »

Pour l’heure, le Brico de Ghlin a donc fermé ses portes. « Il s’agit d’une action spontanée, les travailleurs ont souhaité exprimer leur mécontentement quant à une situation difficile et des mesures jugées excessives. Ils ont voulu montrer qu’ils étaient prêts à réagir mais nous ne savons pas si l’action se poursuivra dans les prochains jours. »

Car les négociations doivent seulement débuter. « Les conditions sont, pour l’instant, négociables. Nous devons seulement nous mettre autour de la table. Nous manquons d’éléments, nous n’avons pas suffisamment d’informations. Lors du prochain conseil d’entreprise, qui se tiendra dans une semaine, nous devrions en savoir plus. » Et notamment le nombre d’emplois potentiellement menacés sur le site montois.

Dans tous les cas, le syndicat espère pouvoir limiter le drame. « Si nous en arrivons là, nous espérons que les départs volontaires et en préretraite seront privilégiés. Il est aussi possible de ne pas remplacer les départs spontanés. » Toujours selon le syndicat, la direction évoque une concurrence toujours plus rude et ce, « alors qu’ils sont les premiers du marché. »