C’est la fin d’un calvaire pour Presila, la maman de la petite Grace, cinq mois, violemment enlevée par son père vendredi soir à Estinnes-au-Val. Après trois jours de profonde inquiétude, l’enfant a été retrouvé sain et sauf, lundi soir à Wijnegem, dans la province d’Anvers.

Il était pratiquement minuit lorsque plusieurs personnes ont déposé le bébé devant une maison de la Mersemstraat et frappé à la porte à plusieurs reprises, avant de prendre la fuite. Fort heureusement, les riverains ont entendu les coups et ont découvert le bébé devant leur porte. Ils ont recueilli l’enfant et ont immédiatement averti les forces de l’ordre.

"Les habitants n’ont rien à voir avec l’une ou l’autre personne impliqué dans ce dossier", précise le procureur du Roi de division (Charleroi), Vincent Fiasse. "La question qui se pose, c’est: que se serait-il passé pour l’enfant si les habitants n’avaient pas été présents ou n’avaient pas entendu frapper à la porte alors que les températures étaient négatives ?"

Fort heureusement , le drame a été évité. "Grace a été transportée à l’hôpital pour y subir quelques examens mais elle est en parfaite santé. Des vérifications sont en cours pour s’assurer qu’elle puisse évoluer dans un environnement sécurisé. Nous voyons où l’héberger avec sa maman."

Quant aux deux auteurs présumés de cet enlèvement, Jordy et Tony Weiss, respectivement l’ancien compagnon et le beau-frère de Presila, ils nient toujours les faits.

"À ce stade, notre préoccupation était de retrouver l’enfant et de le mettre en sécurité. Les deux hommes n’ont pas encore été réentendus depuis leur interpellation. Ils doivent passer en chambre du conseil."

Le père de Grace a été placé sous mandat d’arrêt au chef de tentative de meurtre tandis que son frère l’a été pour tentative de meurtre et enlèvement. "Nous ne pouvons pas retenir la prévention d’enlèvement à l’égard du père puisqu’aucune décision de justice ne lui interdisait d’avoir la garde de sa fille", précise encore Vincent Fiasse.

Pour l’heure, le soulagement de Presila est grand. Sur sa page Facebook, elle a fait part de son bonheur d’avoir retrouvé sa fille. "Je suis au paradis, je vous remercie de tout cœur pour tout ce que vous avez fait pour ma fille et moi. Je ne saurai jamais assez vous remercier".

Depuis leur séparation, le climat semblait particulièrement tendu entre les deux parents.

Vendredi, les choses avaient d’ailleurs dégénéré. Jordy et son frère avaient débarqué chez Presila et lui avaient asséné un coup de machette avant de prendre la fuite avec le nourrisson. Ils nient toujours les faits mais l’enquête se poursuit, notamment pour identifier les personnes qui ont déposé Grace à Wijnegem, alors que le père et le frère étaient privés de liberté.