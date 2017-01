Au parti socialiste, chanter l’internationale n’est pas vraiment au goût du jour. Depuis le scandale Publifin, les hommes et les femmes politiques dégustent. Un certain ras-le-bol se fait sentir. La tempête gronde, certains élus sortent même du bois et vont jusqu’à demander "un pas de côté" du président national du parti socialiste, Elio Di Rupo.

En ses terres, habituellement fort, le bourgmestre de Mons, Elio Di Rupo serait-il aussi affaibli par les derniers scandales en date ? Selon plusieurs sources, parmi les élus PS de Mons-Borinage, un vent de protestation se dessine. Rien d’étonnant puisqu’il est de notoriété publique qu’entre Elio Di Rupo et la Fédération PS de Mons-Borinage, les relations sont complexes. Elles l’ont toujours été.

Comme d’autres partis traditionnels, le PS n’est pas en bonne forme mais le dernier sujet qui fâche est la désignation du nouveau ministre des Pouvoirs Locaux suite à la démission de Paul Furlan. À Mons-Borinage, nombreux sont ceux qui pensaient que l’heure était enfin venue pour Nicolas Martin (PS), député wallon, premier échevin à la ville de Mons et président de la fédération PS de Mons-Borinage.

Ministrable depuis les élections de 2014 en ayant comptabilisé 19.302 voix de préférence et en étant dans le top 5 wallon au hit-parade des meilleurs taux de pénétration (13,75 %), le socialiste reste à nouveau sur le banc de touche. Lorsqu’Elio Di Rupo a annoncé que Pierre-Yves Dermagne (Rochefort) reprenait la casquette ministérielle de Paul Furlan, les élus locaux ont difficilment digéré la nouvelle.

"Il y a beaucoup de déception parmi les militants et les élus socialistes du Borinage, il est plus que temps que certains se remettent en question et qu’une ligne de conduite soit définie. Pour le moment, il n’y en a aucune," peste un élu socialiste. "Notre fédération est celle qui fait le plus grand score en Wallonie et nous n’avons aucun représentant au sein du gouvernement wallon. Tout cela parce qu’il y a un conflit de personnes."

Le principal intéressé, Nicolas Martin, n’est lui pas vraiment surpris de ne pas avoir été choisi. "Effectivement, je ne suis pas désigné en 2014, ni en 2017. À titre personnel, je n’en retire aucune frustration et aucune difficulté. Je ne suis pas pressé et j’estime qu’il est important de passer par la fonction de parlementaire pour mesurer l’importance de la tâche. Mais au sein de la fédération, nous avons eu énormément de réactions parce que la région n’est représentée que par le MR (avant la démission de Jacqueline Galant : Ndlr) et le CDH. C’est effectivement un peu particulier que le PS n’ait aucun ministre issu de Mons-Borinage."

Une réunion était d’ailleurs organisée ce lundi soir avec les militants PS de la fédération. Au programme ? Des débats sur l'actualité chaude des derniers jours. Objectif ? Calmer le jeu.