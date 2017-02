Mons-Centre L’enquête, menée par la PJF de Mons-Tournai, se poursuit dans le cadre de l’agression mortelle de J-C Libiez

Dans la nuit du 20 au 21 octobre dernier, aux alentours de 2 heures du matin, Jean-Claude Libiez, 64 ans, perdait tragiquement la vie des suites d’un violent home-invasion. Quatre individus cagoulés avaient fait irruption dans leur ferme familiale, située à Roisin, rue de la Ligne. Jean-Claude et Bernard Libiez ne s’étaient pas laissés faire, le premier avait reçu une balle à bout portant. La maman des deux frères a eu la vie sauve, le deuxième frère a lui aussi été gravement blessé durant l’altercation.

Depuis, l’enquête se poursuit pour mettre la main sur les auteurs de ce drame. La Police Judiciaire Fédérale Mons-Tournai (PJF) a notamment travaillé sur les éléments matériels relevés, a exploité et recoupé de multiples informations et finalement identifiés divers suspects. Pas moins de cinq opérations judiciaires consécutives ont été ordonnées par la juge d’instruction en charge du dossier entre ce 6 et 14 février. À deux reprises, elles ont impliqué une quarantaine de policiers, appuyés par les Services d’Enquêtes et Recherches (SER) Mons-Quévy et Condroz-Famenne.

Ce branle-bas de combat n’aura pas été vain. En effet, la dizaine de perquisitions menées dans la région de Mons-Borinage (et une à Hamois), et l’interpellation d’une dizaine de personnes ont permis de rassembler de nouveaux précieux indices matériels pour poursuivre l’enquête. Ce sont finalement sept personnes qui ont été placées sous mandat d’arrêt. Toutes sont soupçonnées, à divers degrés, d’avoir commis ou commandité les faits.

Les différentes perquisitions ont permis aux enquêteurs de mettre la main sur une caravane résidentielle volée du côté de Tournai en 2016. Diverses saisies incidentes ont également été opérées pour deux armes à feu, de l’argent, un peu de drogue et tout le matériel nécessaire à l’installation d’une plantation de cannabis de moyenne taille. La PJF précise encore que l’enquête, poursuivie par la division "criminalité contre les biens" sous la direction de la juge d’instruction, sera encore longue.

Selon nos informations, certains individus, déjà placés sous mandat d’arrêt, ont formulé des aveux, complets ou partiels. La majorité d’entre eux est déjà bien connue du système judiciaire. Pour preuve, plusieurs d’entre eux sont impliqués dans des faits de vols et trempaient notamment dans un important trafic international de voitures volées, démantelé par la PJF au début du mois. Huit personnes, dont certaines résident au Clos des hirondelles à Mons, avaient été interpellées, six placées sous mandat d’arrêt et un mineur placé en milieu fermé. D’autres arrestations.

Si d’autres interpellations ne sont pas à exclure, il semble que le noyau dur soit désormais hors d’état de nuire.