Il s’en est fallu de peu dans la nuit de vendredi à samedi. Vers 1h15, un individu armé d’un hachoir sorti de son pantalon a tenté de régler ses comptes avec un homme ivre dans la rue de Mons à Hornu. Fort heureusement, l’opérateur des caméras de surveillance de la zone de police boraine avait les yeux rivés sur la scène et a prévenu ses collègues en patrouille avant la discorde armée.Tout a commencé lorsque l’opérateur a repéré un homme qui titubait sur la voie publique. Il a suivi sa progression en remarquant quatre autres individus situés de l’autre côté de la rue à hauteur des centres commerciaux. Parmi les quatre individus, l’un semble particulièrement énervé alors que ses acolytes tentaient de le calmer. N’écoutant que sa colère, l’homme a traversé la chaussée, se rendait en direction de l’homme ivre et a sorti un hachoir.Deux autres hommes, sortis d’un véhicule, étaient prêts à lui prêter main-forte. Directement, l’opérateur a donné l’alerte à ses collègues de la zone de police qui sont arrivés sur place en moins de deux minutes. Voyant les feux bleus, le suspect a caché son arme, est retourne avec sa bande dans le véhicule. Les policiers dépêchés sur place ont contrôlé et fouillés le véhicule et les individus.L’arme était introuvable… Mais grâce à l’analyse des images de vidéosurveillance, l’opérateur a repéré que l’arme avait été glissée sous la voiture. Il a prévenu ses collègues, le suspect armé a donc été arrêté. Il s’agit d’un Quaregnonnais âgé de 20 ans. Également sous l’emprise de l’alcool, il a passé la nuit en cellule de dégrisement. Plusieurs procès-verbaux ont été rédigés à sa charge, notamment pour arme prohibée.