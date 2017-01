Cinq personnes ont été arrêtées administrativement.

Lundi vers 18h10, la zone de police boraine était appelée pour intervenir au Shopping Cora d’Hornu pour mettre un terme à une bagarre entre plusieurs personnes. Alors qu’ils se promenaient dans la galerie commerciale, trois jeunes en ont rencontré trois autres. A priori, ils se connaissaient mais une dispute verbale a éclaté.

Les agents de sécurité du Shopping Cora sont immédiatement intervenus pour calmer les choses. Dans un premier temps, les esprits s’apaisent et les agents demandent aux fauteurs de trouble de quitter les lieux. Les deux groupes obtempèrent et sortent de la galerie par deux entrées distinctes. Ils se retrouvent cependant au niveau du parking couvet, où une nouvelle dispute éclate.

Durant l’altercation, un spray lacrymogène est utilisé et plusieurs personnes sont contaminées. Quelques minutes plus tard, les policiers de zone boraine arrivent sur place et constatent une importante cohue sur le parking. Pas moins de 15 personnes sont finalement impliquées dans la bagarre. Selon la zone, certaines n’étaient là que pour envenimer la situation, d’autres essayaient au contraire de séparer les protagonistes.

Malgré une importante présence policière (plusieurs véhicules et combi et au total, cinq équipes de deux agents), les jeunes n’ont pas obéi aux injonctions. Cinq personnes ont été arrêtées administrativement. Les personnes impliquées sont des filles et garçons, âgées entre 40 ans et 14 ans.