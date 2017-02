Aucune collecte de rattrapage ne sera organisée

Mauvaise nouvelle surprise ce lundi pour les riverains d'Erquelinnes et de Mons. Alors que leurs poubelles auraient dû être ramassées, elles jonchaient toujours les trottoirs en milieu d'après-midi. De quoi susciter le mécontentement de nombreux citoyens, qui devront s'armer de patience et se débrouiller pour stocker leurs sacs puisqu'aucune collecte de rattrapage ne sera organisée.

L'intercommunale Hygea, en charge du ramassage sur 24 communes associées, a été confrontée à un mouvement du personnel ce lundi matin, sur le site de Cuesmes. De ce fait, les collectes en porte-à-porte n'ont pu être organisées à Erquelinnes, à Mons zone 2 (Havré, Hyon, Mesvin, Mons, Saint-Symphorien, Spiennes, Villers-Saint-Ghislain et Ville-sur-Haine), à Mons zone 3 (Maisières, Mons, Nimy, Obourg et Saint-Denis) et à Mons zone 5 (Ciply, Harmegnies, Harveng, Mons et Nouvelles).

Les raisons de ce mouvement spontané sont diverses. « Il y a plusieurs raisons mais plusieurs d'entre elles concernent des cas particuliers d'agent. La création de CDI fait notamment partie des revendications exprimées », précise Emilie Zimbili, porte-parole de l'intercommunale. Au total, 70 collaborateurs (sur 370) n'ont pas pris leur service.

« Nous regrettons vivement cette situation qui nous empêche d'assurer nos missions de propreté publique pour le compte de nos communes associées et des 500 000 habitants du Cœur du Hainaut. Nous nous excusons auprès d'eux mais malheureusement, nous ne pouvions pas prévoir cette action. »

Et malheureusement, tant du côté d'Erquelinnes que de Mons, les citoyens sont invités à rentrer leurs déchets ménagers et PMC/papiers-cartons et à les présenter lors des prochaines collectes telles que prévues dans le calendrier. Car aucune collecte de rattrapage ne sera organisée. « Nous n'avons aucune garantie que les agents prendront le départ ce mardi matin. Nous ne pouvons dès lors pas envisager d'organiser une collecte de rattrapage. »

En interne, les discussions se poursuivent avec les organisations syndicales. « Nous espérons trouver des solutions le plus rapidement possible. » En attendant, le citoyen est une nouvelle fois otage d'une situation qui ne le concerne pas.