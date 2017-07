Le brasier s'est déclaré vers 2 heures du matin.

La nuit a une nouvelle fois été agitée pour les pompiers de Mons. Dans la nuit de lundi à mardi, aux alentours de 2 heures du matin, un incendie s’est déclaré dans un logement-kot situé sur la Place du Béguinage, à Mons. À leur arrivée, l’incendie était en cours au niveau du premier étage et deux personnes se trouvaient piégées dans l’habitation.

Les hommes du feu sont parvenus à les extraire et à les sortir du logement via la toiture et un engin aérien. Intoxiquées, les deux victimes ont été prises en charge et acheminées vers l’hôpital le plus proche. À l’heure actuelle, nous ignorons leur état de santé mais il semble que leurs jours n’étaient pas en danger.

L’évacuation effectuée, les pompiers ont pu s’atteler à la tâche pour maitriser le brasier, qui s’est limitée au 1er étage. L’origine de cet incendie reste encore à déterminer mais c’est au niveau d’une pièce faisant office de salon et chambre qu’il se serait déclaré. Après quelques heures d’intervention, le bâtiment était sous contrôle.

Il est par contre inhabitable, tant les dégâts liés en feu en lui-même et aux eaux des services de secours sont importants.