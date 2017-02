Grand sportif dans l'âme, il enfile ses baskets chaque matin pour des kilomètres de course, et amoureux des grands raids solitaires, le Sonégien Jean-François Lenvain est arrivé vendredi au Kenya pour y disputer le Kimbia Raid.

Un après la Grand'Anse en Haïti, le responsable de la cellule sociale du Sporting d'Anderlecht avait de nouveau besoin d'aventure et d'espaces comme il le fait depuis 13 ans déjà. L'Inde, la Chine, la Crète, le Togo... des destinations qui lui ont procuré autant d'émotions. Si celui d'Haïti devait être son dernier, l'appel de ces longs raids n'a pas tardé à réveiller en lui ce désir de relever un nouveau défi.

« De plus, le Kenya est le pays de la course à pied. Je serai accompagné de grands coureurs », souligne-t-il.

Mais là-bas, le confort de son domicile bruxellois sera totalement oublié. « On vivra dans un village masai sous tente. On devra s'adapter à la vie sur place. » Le Sonégien sait toutefois que les aspects positifs ne manqueront pour retrouver une motivation en berne lors des cinq étapes dans la savane. « Souvent, des écoliers des villages nous accompagnent en course », s'enthousiasme celui qui a créé l'association Tous à Bord, qui ouvre des grandes courses en Belgique avec des handbikes. « C'est une visite touristique différente même si ce sera aussi plusieurs heures d'effort par jour. Nous sommes dans une épreuve d'endurance et moins de vitesse. Il y a donc moyen de profiter même si un classement est établi chaque jour et au final. J'y ai de l'ambition mais dans ce genre de situation, on se bat surtout contre soi-même. » Le trentenaire ne compte en tout cas pas louper son retour dans une telle épreuve après avoir connu le décès d'un de ses amis en Inde sur les Foulées de la soie en 2013 pour ce qui devait être le premier malvoyant à réaliser cet exploit. « C'est vrai mais après le processus de reconstruction, il faut aller de l'avant. » Dorénavant, il n'avancera plus la date de sa retraite. Tant que ses jambes lui permettent d'aller au bout de ses rêves.