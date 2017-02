Il l'a fait ! Jean-François Lenvain a terminé le travail ce vendredi, tôt, en remportant la dernière étape et le classement général du Raid !



Sur le parcours du Hell's Gate, autour de la célèbre Fisher Tower, le responsable de la cellule sociale du Sporting d'Anderlecht a conclu en beauté son Kimbia Raid avec une 20e victoire d'étape et un 5e succès au classement général. Légèrement malade ces deux derniers jours, Jean-François Lenvain s'était accroché lors des deux étapes précédentes et craignait jeudi soir encore de devoir renoncer à cause d'une pointe de bronchite. Mais en se réveillant ce vendredi, l'athlète était retapé et n'avait heureusement pas de fièvre.



L'occasion rêvée de briller à nouveau et de conclure en beauté cette semaine africaine. Le Sonégien nous a brièvement raconté son succès: "Plus que jamais, titiller mes propres limites aura été le seul chemin possible vers la victoire contre moi-même".