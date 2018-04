La fermeture se fera en deux phases. La chaussée entre Mons et Nimy sera aussi réduite à deux bandes.

La SOFICO profite une nouvelle fois des congés scolaires pour effectuer des travaux sur son réseau autoroutier. Le secteur entre Mons et Nimy sera en effet en chantier dès ce samedi 7 avril afin de permettre la réhabilitation du revêtement de l’autoroute E19-E42/A7.

La circulation sera ainsi réduite à deux voies entre l’échangeur de Mons et l’échangeur de Nimy, en direction de Bruxelles, du samedi 7 avril au samedi 14 avril. Au-delà de cette restriction à deux bandes, le point noir de ce chantier se situera directement dans l'échangeur de Mons puisque celui-ci sera fermé durant toute cette période, selon deux phases.

Phase 1 : du samedi 7 avril au mardi 11 avril

Durant la première phase du chantier, il ne sera pas possible de monter sur l’autoroute en direction de Bruxelles depuis la latérale venant du R5. Les usagers seront invités à emprunter la déviation indiquée via la B501 et la sortie « Imagix – Grands Prés » pour remonter sur l’autoroute.

Phase 2 : du mardi 11 avril à 22h au samedi 14 avril

Durant la seconde phase du chantier, la montée de la B501 vers Bruxelles sera fermée. Les usagers seront invités à continuer à se diriger vers Tournai, puis à emprunter une déviation via le zoning Géothermia.